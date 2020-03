Il Commissario Montalbano, le repliche del 2020

E’ ormai una tradizione, quella di rivedere su Raiuno le repliche de Il Commissario Montalbano dopo le prime tv annuali. Sarà così anche quest’anno: a partire dal 30 marzo 2020, infatti, la Rai ripropone otto titoli della celebre serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri e diretti da Alberto Sironi (entrambi scomparsi l’estate scorsa), con protagonista Luca Zingaretti.

Otto film-tv, tra cui alcuni titoli ormai storici e già andati in onda più volte, mentre altri sono al loro debutto come replica. Ad esempio, “L’altro capo del filo” (30 marzo) ed “Un diario del ’43” (6 aprile) essendo andati in onda in prima tv nel 2019, sono ora alla loro prima replica.

Gli altri sei film-tv previsti, invece, sono già stati ritrasmessi in passato, ma sicuramente farà piacere ai milioni di appassionati di Montalbano rivederli. Ecco l’elenco completo delle repliche (fonte: Che tv fa):

30 marzo – L’altro capo del filo (2019)

6 aprile – Un diario del ’43 (2019)

13 aprile – Il gatto e il cardellino (2002)

20 aprile – Il gioco delle tre carte (2006)

27 aprile – Le ali della sfinge (2008)

4 maggio – Il campo del vasaio (2011)

11 maggio – Una lama di luce (2013)

18 maggio – Come voleva la prassi (2017)