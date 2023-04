L’odore della notte è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta l’11 novembre 2002 ed in replica il 24 aprile 2023 per la seconda volta (la prima fu il 29 aprile 2019). Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con un caso tratto da una storia vera.

L’odore della notte, trama

Montalbano (Zingaretti) resta coinvolto in un caso che, inizialmente, non è neanche di sua competenza, ma di cui si sta occupando Mimì (Cesare Bocci): il ragioniere Emanuele Gargano (Leandro Amato), promotore finanziario arrivato a Vigata con l’assistente Giacomo Pellegrino (Simone Montedoro) promettendo a tutti un florido futuro economico, scompare misteriosamente con i risparmi delle persone che avevano creduto in lui.

Tutti credono che l’uomo sia scappato all’estero o che sia stato ucciso da qualche mafioso. Montalbano, però, indaga aiutato da due donne: una studentessa che aveva intuito che c’era qualcosa che non andava e la segretaria di Gargano, convinta della sua innocenza. Durante le indagini, inoltre, il protagonista deve anche occuparsi di Mimì, donnaiolo convinto che, però, è prossimo alle nozze.

L’odore della notte, finale

-Attenzione: spoiler-

Il Commissario scopre che ad uccidere Gargano è stata la sua segretaria. L’uomo voleva effettivamente rubare i soldi che gli erano stati dati, dopo aver ucciso Giacomo. Giunto a casa della segretaria, però, la donna, dispiaciuta per lui, lo ha ucciso.

L’odore della notte, cast

Ecco il cast di Una faccenda delicata:

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Katharina Böhm: Livia

Marcello Perracchio: Pasquano

Leandro Amato: Emanuele Gargano

Simone Montedoro: Giacomo Pellegrino

Daniela Marazzita: Maria Stella

Claudia Fichera: Michela

Hamza Choukri: François

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio