Gatto e Cardellino è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 18 novembre 2002 ed in replica il 15 aprile 2013 ed il 13 aprile 2020. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con due casi.

Gatto e Cardellino, trama

Mentre Augello (Cesare Bocci) è in licenza matrimoniale in Commissariato a sostituirlo c’è Barbara Bellini (Mariacristina Marocco), un’amica d’infanzia di Montalbano che da poco è entrata in Polizia. La giovane donna è molto affascinante, tanto da mettere in difficoltà Montalbano, Fazio (Peppino Mazzotta) ed anche Augello.

Il Commissario, intanto, lavora su due casi: uno riguarda l’omicidio di una ricca signora, episodio avvenuto dopo che altre tre anziane donne sono state assalite da un uomo, che però ha sparato loro a colpi di salve.

L’altro, invece, vede al centro la sparizione del dottor Landolina, un noto ginecologo sposato e donnaiolo. L’uomo ha messo incinta una sua paziente, Mariuccia Coglitore (Erika Ferrara).

Gatto e Cardellino, come finisce?

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE

Montalbano scopre che l’esecutore materiale delle finte aggressioni e dell’omicidio è un pregiudicato, mentre la mente è il marito della vittima. Il dottor Landolina, invece, non è stato ucciso ma ha deciso di scappare insieme alla moglie, che ha effettuato una donazione ad una comunità gestita da un sacerdote.

Montalbano raggiunge la coppia all’aeroporto, ma decide di lasciarli andare. Lui, Barbara e Fazio riescono però a far allontanare Mariuccia dalla sua famiglia, fortemente conservatrice, affidandola alla comunità a cui la signora Landolina ha effettuato la donazione. Fazio, alla fine, trova il coraggio di chiedere a Barbara di uscire.

Gatto e Cardellino, cast

Ecco il cast di Gatto e Cardellino:

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Katharina Böhm: Livia

Mirella Petralia: Adelina

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore