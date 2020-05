Il Commissario Dupin – Segreti bretoni: trama, cast e streaming

Il 24 maggio 2020, alle 14:00, su Raidue va in onda Il Commissario Dupin, serie di film-tv tedeschi tratti dai romanzi di Jean-Luc Bannalec con Pasquale Aleardi nei panni del protagonista, un Commissario al lavoro nell’Anticrimine che suo malgrado viene trasferito da Parigi a Concarneau, in Bretagna, dove fatica ad inserirsi anche a causa del suo carattere scontroso.

Il Commissario Dupin-Segreti bretoni, la trama

L’episodio in onda il 24 maggio 2020 è “Segreti bretoni”. Il protagonista approfitta di qualche giorno di vacanza per recarsi in una foresta in Bretagna che per lui ha tanto significato quando era piccolo, ma che è importante per tutta la comunità.

La foresta, infatti, è custode di una leggenda secondo cui in quei luoghi sarebbe nato il celebre re Artù. Una leggenda che ha spinto alcuni ricercatori a vivere nei pressi di essa per effettuare degli studi e scoprire se ci fossero dei fondi di realtà nella leggenda.

Ma Dupin deve scontrarsi con il suo lavoro: un ricercatore, Fabien Cadiou, viene infatti ritrovato morto dalla moglie Blanche (Lisa Bitter). Poco dopo un altro ricercatore viene trovato senza vita. Dupin, dopo aver escluso il fatto che i due possano essere stati uccisi da un ladro, inizia a sospettare di un uomo d’affari che ha intenzione di trasformare la foresta in un parco a tema su Artù e contro cui si erano scagliati i due ricercatori. Per Dupin, però, le cose potrebbero essere andate diversamente.

Il Commissario Dupin-Segreti bretoni, il cast

Ecco il cast de Il Commissario Dupin-Segreti bretoni:

Pasquale Aleardi: Georges Dupin

Annika Blendl: Nolwenn

Ludwig Blochberger: Riwal

Jan Georg Schütte: Kadeg

Christina Hecke: Claire Lannoy

Lisa Bitter: Blanche Cadiou

Kaya Marie Möller: Caira

Harald Schrott: Bastien Terrier

Oona von Maydell: Adelina Terrier

Kai Ivo Baulitz: Marc Denvel

Peter Sikorski: Paul Picard

Roland Wolf: Ferdinand Pathologe

Ulrich Bähnk: Affrai Guivorch

Arnaud de Montlivaut: avvocato

E’ possibile vedere Il Commissario Dupin-Segreti bretoni in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.