Il Commissario Dupin – Natura morta in riva al mare: trama, cast e streaming

Il 3 maggio 2020, alle 14:00, su Raidue va in onda Il Commissario Dupin, serie di film-tv tedeschi tratti dai romanzi di Jean-Luc Bannalec con Pasquale Aleardi nei panni del protagonista, un Commissario al lavoro nell’Anticrimine che suo malgrado viene trasferito da Parigi a Concarneau, in Bretagna, dove fatica ad inserirsi anche a causa del suo carattere scontroso.

Il Commissario Dupin-Natura morta in riva al mare, la trama

L’episodio in onda il 3 maggio 2020 alle 14:00 è “Natura morta in riva al mare”. Dupin arriva in Bretagna, dove deve subito mettersi al lavoro su un duplice omicidio. Le vittime sono due membri di un’importante famiglia del luogo, attiva in politica e soprattutto nell’arte. L’omicidio sembra essere legato ad un quadro di Gauguin.

L’opera, destinata ad un’importante esposizione francese, è in realtà un falso. Per il protagonista l’omicidio potrebbe avere a che fare con questa scoperta: Dupin si mette quindi al lavoro per scoprire il colpevole, nonostante qualcuno cerchi di ostacolarlo.

Il Commissario Dupin-Natura morta in riva al mare, il cast

Ecco il cast de Il Commissario Dupin-Natura morta in riva al mare:

Pasquale Aleardi: Georges Dupin

Annika Blendl: Nolwenn

Ludwig Blochberger: Riwal

Jan Georg Schütte: Kadeg

Udo Samel: Locmariaquer

Christina Hecke: Claire

Heinrich Giskes: Garreg

Rüdiger Klink: Paul Girard

Walter Kreye: André Pennec

Michael Prelle: Loic Pennec

Il Commissario Dupin-Natura morta in riva al mare, trailer

Il Commissario Dupin-Natura morta in riva al mare, streaming

E’ possibile vedere Il Commissario Dupin-Natura morta in riva al mare in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Il film-tv è già disponibile a questo link.