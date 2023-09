Il Collegio 8: studenti, professori e novità

Stasera, 24 settembre 2023, per la prima volta di domenica, andrà in onda su Rai2 la prima puntata de Il Collegio 8, ottava edizione del docureality che catapulta nel passato dei ragazzi dei giorni nostri. Quest’anno l’anno scelto è il 2001. Dopo aver parlato in questo articolo delle novità riguardanti la collocazione, la voce narrante e il premio previsto per gli studenti, passiamo a vedere le novità sul cast.

Il Collegio 8: studenti

Il Collegio 8 vedrà la presenza di: Marta Battaglia 15, Resuttano (CL); Alessia Berchicci 14, Montesarchio (BN); Flavio Bertuzzi 15 Riccione (RN); Giorgia Ceccarelli 16, Pisa; Anita Pia Costanzo 14, Succivo (CE); Cecilia D’Ammassa 15, Aquino (FR); Helena Del Pozzo 17, Messina; Enrico Di Clemente 17, Carpi (MO); Luca Galise 17, Cava de’ Tirreni (SA); Anna Garau 15, Tonara (NU); Rocco Ryan Greco 15, Gela (CL); Guglielmo Grosso 14, Napoli; Carmelina Iannoni 14, Roma; Ilary Iolli 15, Cassino (FR); Mahdi Khouya 17, Vienne – Francia; Daniele Marrone 16, Cagnano Amiterno (AQ); Diego Natale 16, Grosseto; Denise Pagani 15, Costeggiola (VR); Christopher Parolin 16, Bassano del Grappa; Giuseppe Puppio 17, Cosenza; Anna Rita Santeramo 16, Barletta (BAT); Frida Schiavi 16, Brembate di Sopra (BG); Mirko Stellato 17, Sant’Angelo in Formis (CE).

Il Collegio 8: professori

Oltre al Preside Paolo Bosisio e allo storico Professor Andrea Maggi, si registra il ritorno dell’amata professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, ma anche quello di Annamaria Petolicchio di storia e geografia; Alessandro Carnevale di arte e David Wayne Callahan per le lezioni di inglese. Tra le new entry invece: l’insegnante di cinese Sha Zhu; il direttore artistico Pietro Pignatelli; l’insegnante di educazione fisica Laura Serena e quella di spagnolo Patricia Mabel Saconi.

Tra le fila dei sorveglianti tornano la veterana Lucia Gravante e Matteo Caremoli. Torna anche il bidello Enzo Marcelli.

Appuntamento quindi con Il Collegio 2023 dal 24 settembre, alle 21.00 circa, su Rai2. Ricordiamo che le puntate de Il Collegio sono visibili anche su Raiplay.