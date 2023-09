Il Collegio 8: quante puntate sono?

Su Rai2 andrà in onda da questa sera, 24 settembre 2023, per la prima volta nella collocazione domenicale, Il Collegio 8, ottava edizione del docureality che catapulta nel passato dei ragazzi dei giorni nostri. Il programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, quest’anno porta i protagonisti e gli spettatori nel 2021, un anno che molti di noi hanno vissuto in prima persona. I giovani protagonisti lasceranno quindi le proprie famiglie, i social network e l’inseparabile telefono per vivere in un anno non così lontano, l’anno più vicino ai giorni nostri da quando è iniziato il format.

Molte le novità di questa edizione, a partire dalla voce narrante, affidata a Stefano De Martino, che accompagnerà il racconto delle avventure dei venti protagonisti e che nel 2001 era un bambino. Anche il luogo che ospiterà le avventure dei collegiali sarà un nuovo edificio: il Collegio San Francesco a Lodi.

Il percorso dei ragazzi avrà – per la prima volta – un suo fulcro anche in una competizione per determinare chi, per merito, può concorrere a una Borsa di studio per un periodo di formazione negli Stati Uniti, assegnata allo studente che nella graduatoria finale avrà ottenuto la migliore media di voti e i crediti individuali superiori.

Il Collegio 8: quante puntate e quando finisce?

Il Collegio 8 andrà in onda per 6 puntate in totale, la domenica sera. Due puntate in meno della scorsa edizione, che ha avuto ascolti mediamente inferiori alle precedenti edizioni. La nuova collocazione e la durata inferiore riusciranno a dare nuovo lustro al programma?

Appuntamento quindi con Il Collegio 2023 dal 24 settembre, alle 21.00 circa, su Rai2. Ricordiamo che le puntate de Il Collegio sono visibili anche su Raiplay.