Il Collegio 7: quante puntate sono?

Su Rai2 andrà in onda da questa sera, 18 ottobre 2022, Il Collegio 7, settima edizione del docureality che catapulta nel passato dei ragazzi dei giorni nostri. Il programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, quest’anno porta i protagonisti e gli spettatori negli anni ’50. I giovani protagonisti, infatti, lasceranno le proprie famiglie, i social network e l’inseparabile telefono per vivere nel 1958.

Molte le novità di questa edizione, a partire dalla voce narrante, affidata a Nino Frassica, che accompagnerà il racconto delle avventure dei venti protagonisti. Ma ci saranno novità anche nel cast dei docenti, con molti stravolgimenti, a partire dall’assenza della celeberrima Professoressa Petolicchio.

Il Collegio 7: quante puntate e quando finisce?

Il Collegio 7 andrà in onda per 8 puntate in totale. In questa prima settimana, eccezionalmente, sarà in onda sia martedì 18, che mercoledì 19 ottobre. Dalla prossima settimana, invece, l’appuntamento sarà ogni martedì, con conclusione fissata quindi per il 29 novembre 2022.

Appuntamento quindi con Il Collegio 2021 dal 26 ottobre, alle 21.20 circa, su Rai2. Ricordiamo che le puntate de Il Collegio sono visibili anche su Raiplay.