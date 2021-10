Il Collegio 6: quando inizia?

Su Rai2 andrà in onda da questa sera, 26 ottobre 2021, Il Collegio 6, sesta edizione del fortunato reality show che catapulta nel passato dei ragazzi dei giorni nostri. Questa volta si tornerà al mondo analogico della radio, del Super 8, del vinile: all’anno 1977. Sarà un viaggio negli anni ‘70, un periodo che ha visto affermarsi la creatività, le radio libere, i cantautori, la disco music, le prime trasmissioni a colori della Rai e il movimento giovanile.

Per otto settimane i ragazzi saranno accolti – per il secondo anno di seguito – nel Collegio Regina Margherita di Anagni. All’interno del convitto si svilupperanno nuove avventure, sbocceranno i primi amori e si innescheranno i primi scontri con il corpo docenti.

Un’edizione davvero ricchissima in un Collegio che preserva le sue regole severe, dove il corpo docente farà quadrato per arginare le proteste del mondo giovanile. Sorveglianti, professori e Preside avranno un compito arduo: guidare i ragazzi, farsi rispettare, evitare ogni insubordinazione, con l’obiettivo di ricostruire il triangolo famiglia-ragazzi-scuola, per pensare al futuro con ottimismo.

Le giornate saranno scandite da studio e attività ricreative, il tutto accompagnato dall’assenza di cellulari, senza mamma e papà, lontani dalle comodità cui i giovani adolescenti di oggi sono abituati. Ad accompagnare il racconto, la voce narrante di Giancarlo Magalli.

Appuntamento quindi con Il Collegio 2021 dal 26 ottobre, alle 21.20 circa, su Rai2. Ricordiamo che le puntate de Il Collegio sono visibili anche su Raiplay.