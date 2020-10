Il Collegio 5: Ylenia Grambone (video)

Su Rai2 va in onda Il Collegio 5, quinta edizione del fortunato reality show che catapulta dei ragazzi dei giorni nostri in un collegio con regole e costumi di un particolare anno del passato. Sono 21 i protagonisti di questa edizione, ambientata nel 1992, tra loro c’è anche Ylenia Grambone.

16enne di Vallo della Lucania (SA), Ylenia, stile hippie ed aura positiva, è una ragazza che ama distinguersi ed è fiera di sentirsi diversa dalle sue coetanee. Molto riflessiva, ama dipingere soggetti astratti e scrivere tutto quello che le passa per la testa. In futuro sogna di andare a vivere negli USA dove non si sentirebbe giudicata per la sua diversità. Fare l’esperienza de “Il Collegio” è una vera e propria prova di coraggio per lei, ragazza che odia le regole e le imposizioni per la quale sarà davvero dura trovarsi faccia a faccia con tutte le restrizioni che i collegiali devono rispettare!

A voi il video di presentazione di Ylenia Grambone, studente de Il Collegio 5.