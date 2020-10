Il Collegio 5: Rahul e Usha Teoli (video)

Su Rai2 va in onda Il Collegio 5, quinta edizione del fortunato reality show che catapulta dei ragazzi dei giorni nostri in un collegio con regole e costumi di un particolare anno del passato. Sono 21 i protagonisti di questa edizione, ambientata nel 1992, tra loro vedremo anche Rahul e Usha Teoli.

15 anni lui, 17 anni lei, Rahul e Usha sono due fratelli dall’infanzia difficile, ma uniti da un legame fortissimo. Nati in India in una famiglia numerosa e problematica all’età, rispettivamente, di 3 e 4 anni, vengono abbandonati su un treno dal padre e finiscono in un orfanotrofio a Nuova Delhi. Nel 2011 arrivano in Italia dai genitori adottivi, a Piombino (LI). La loro più grande difficoltà – raccontano – è stata chiamare “mamma e papà” i nuovi genitori per la paura dell’abbandono. Riuscirà “Il Collegio” a rendere Rahul rispettoso delle regole e Usha capace di infrangerle, quando necessario?

A voi il video di presentazione di Rahul e Usha Teoli, concorrente de Il Collegio 5.