Il Collegio 5: Maria Teresa Cristini (video)

Su Rai2 va in onda Il Collegio 5, quinta edizione del fortunato reality show che catapulta dei ragazzi dei giorni nostri in un collegio con regole e costumi di un particolare anno del passato. Sono 21 i protagonisti di questa edizione, ambientata nel 1992, tra loro troviamo anche Maria Teresa Cristini.

Sguardo intenso e profondo Maria Teresa, 14 anni di Sant’Olcese (GE), per tutti è “Esa”. «Non sopporto la banalità – dice – sia fuori, che dentro». Coraggiosa e sempre pronta al cambiamento, recentemente si è rasata i capelli dimostrando a se stessa che l’aspetto non conta. Vuole partecipare a “Il Collegio” per ricordare a tutti di non lasciarsi mai abbattere dai giudizi degli altri

A voi il video di presentazione di Maria Teresa Cristini, studente de Il Collegio 5.