Il Collegio 5: Luca Zigliana (video)

Su Rai2 va in onda Il Collegio 5, quinta edizione del fortunato reality show che catapulta dei ragazzi dei giorni nostri in un collegio con regole e costumi di un particolare anno del passato. Sono 21 i protagonisti di questa edizione, ambientata nel 1992, tra loro vedremo anche Luca Zigliana.

Luca è un ragazzo bergamasco di 15 anni dallo humor davvero particolare: ha tempi comici incredibili. Per lui la matematica utile finisce alle elementari, lo sport è inutile come lo studio della geografia «visto che – spiega – c’è il GPS sul cellulare». Sotto la sua aria tenebrosa però, si nasconde un animo irrequieto ed insicuro. Secondo la mamma a scuola è un «lazzarone di prima categoria» e, nelle faccende domestiche, non collabora. A Luca piace dire che la cosa più faticosa della sua vita è «convivere con se stesso»: “Il Collegio” potrebbe fargli cambiare idea…

A voi il video di presentazione di Luca Zigliana, concorrente de Il Collegio 5.