Il Collegio 5: Luca Lapolla (video)

Su Rai2 va in onda Il Collegio 5, quinta edizione del fortunato reality show che catapulta dei ragazzi dei giorni nostri in un collegio con regole e costumi di un particolare anno del passato. Sono 21 i protagonisti di questa edizione, ambientata nel 1992, tra loro c’è Luca Lapolla.

Luca, 15enne pratese fissato con la moda, si fa comprare capi di edizioni limitate molto costose e gira con una macchinina; è il «principino di casa», non alza un dito per aiutare e si fa portare la colazione a letto. È un casinista, già all’asilo ne combinava di ogni. Adesso viene spesso sospeso perché alza la voce con i professori. La madre dice che è «un caso disperato». Che “Il Collegio” possa essere l’occasione per Luca di imparare le regole?

A voi il video di presentazione di Luca Lapolla, studente de Il Collegio 5.