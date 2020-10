Il Collegio 5: Giordano Francati (video)

Su Rai2 va in onda Il Collegio 5, quinta edizione del fortunato reality show che catapulta dei ragazzi dei giorni nostri in un collegio con regole e costumi di un particolare anno del passato. Sono 21 i protagonisti di questa edizione, ambientata nel 1992, tra loro c’è anche Giordano Francati.

La storia di Giordano, romano di 17 anni, è davvero singolare: due anni fa si è fatto bocciare a scuola appositamente per dare una svolta alla sua vita. Così, da “coatto” della Magliana, si è trasformato in primo della classe al liceo classico. «L’ignoranza mi dà fastidio – spiega – cerco sempre di correggerla». Nonostante non abbia per nulla l’aspetto da secchione, è convinto di diventare in futuro un «grande professore». Sicuro che sarà il più bravo tra i compagni dalla prima all’ultima settimana, Giordano ne “Il Collegio” vuole provare a trovare un canale di comunicazione con i suoi coetanei. Ce la farà?

A voi il video di presentazione di Giordano Francati, studente de Il Collegio 5.