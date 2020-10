Il Collegio 5: Bonard Dago (video)

Su Rai2 va in onda Il Collegio 5, quinta edizione del fortunato reality show che catapulta dei ragazzi dei giorni nostri in un collegio con regole e costumi di un particolare anno del passato. Sono 21 i protagonisti di questa edizione, ambientata nel 1992, tra loro troviamo anche Bonard Dago.

“Bonny” – come lo chiamano a calcio – è un ragazzone della provincia di Treviso buono, tenero e buffo nato in Italia 17 anni fa da padre ivoriano e madre nigeriana. Fa discorsi un po’ sconclusionati, quasi si fa fatica a tenere il filo dei suoi ragionamenti e da tutto ciò scaturisce un’inevitabile comicità. A scuola è un “casinaro” e sta sempre al telefono. Di sani principi, sogna una storia d’amore “vera” e la cosa più importante della sua vita è rendere felici i genitori. Vuole partecipare a “Il Collegio” per scoprire il suo potenziale, perché, come gli dicono i professori, «sono come Balotelli, un talento sprecato».

A voi il video di presentazione di Bonard Dago, studente de Il Collegio 5.