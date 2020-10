Il Collegio 5: Andrea Di Piero (video)

Su Rai2 va in onda Il Collegio 5, quinta edizione del fortunato reality show che catapulta dei ragazzi dei giorni nostri in un collegio con regole e costumi di un particolare anno del passato. Sono 21 i protagonisti di questa edizione, ambientata nel 1992, tra loro c’è anche Andrea Di Piero.

Andrea, 16 anni di Fiuggi (FR), è nato con la camicia, gli piace distinguersi vestendo abiti eleganti perché legato al concetto del bello in senso dannunziano. Ama la musica classica, detesta la trap, è interessato alla politica ed è molto ambizioso: si dice sicuro di diventare senatore della Repubblica, se non ministro. Si interessa inoltre di teologia ed è appassionato di papi e Vaticano: lo studente perfetto per “Il Collegio 5” che sarà ambientato nella città dei due papi

A voi il video di presentazione di Andrea Di Piero, studente de Il Collegio 5.