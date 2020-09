Il castello delle cerimonie 4 su Real Time: puntate e streaming

Il castello delle cerimonie è il programma tv che mette in scena il matrimonio più sfarzoso che possiate immaginare in una dimora storica di Napoli. Una tradizione custodita dapprima da Don Antonio Polese (titolo Il Boss delle Cerimonie) e dopo la sua scomparsa un anno fa dalla moglie Donna Imma Polese ora a sua volta deceduta lasciando tutto in mano al resto della famiglia. A settembre 2018 è andata in onda la seconda stagione, mentre la terza stagione ha preso il via il 30 agosto 2019. Quarta stagione al via venerdì 4 settembre 2020.

Il castello delle cerimonie – Orari e Canale

Il castello delle cerimonie va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) il venerdì sera dalle ore 23,00 alle 23,35 in prima tv. Ogni puntata prevede storie della durata di circa 35 minuti ciascuna.

Il castello delle cerimonie Dplay – Puntate in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. Subito sotto troverete gli streaming di tutte le puntate della seconda stagione subito dopo la messa in onda.

Stagione 2

Puntata 1/2 – 7 settembre 2018

Puntata 3 – 14 settembre 2018

Puntata 4 – 21 settembre 2018

Puntata 5 – 28 settembre 2018

Puntata 6 – 5 ottobre 2018

Puntata 7 – 12 ottobre 2018

Puntata 8 – 19 ottobre 2018

Puntata 9 – 26 ottobre 2018

Puntata 10 – 2 novembre 2018

Puntata 11 – 9 novembre 2018

Puntata 12 – 16 novembre 2018

Puntata 13 – 23 novembre 2018

Puntata 14 – 30 novembre 2018

Puntata 14 – 7 dicembre 2018

Stagione 3

Puntata 1 – Il matrimonio di Giusy Attanasio e Peppe Di Leonardo

Puntata 2 – Il diciottesimo di Lucia D’Agostino

Puntata 3 – Il matrimonio di Anna Marino e Antimo Basso

Puntata 4 – Il matrimonio di Antonella Pascale e Antonio Di Palma

Puntata 5 – Il 25bis di Maria Cacialli

Puntata 6 – Il matrimonio di Francesca e Audwin

Puntata 7 – Il matrimonio di Francesca e Nicola

Puntata 8 – Il battimonio di Casimiro, Antonio e Tonia

Puntata 9 – La comunione di Adele Pia Cascone

Puntata 10 – Il matrimonio di Teresa e Michele

Puntata 11 – Il matrimonio di Antonika ed Erberto

Puntata 12 – Il matrimonio di Antonio e Antonella

Puntata 13 – Il matrimonio di Rosa e Massimo

Puntata 14 – Il matrimonio di Salvatore e Immacolata

Puntata 15 – Il battesimo di Mattia, figlio di Gianni Fiorellino

Stagione 4

Puntata 1 – Le nozze d’argento di Virginia e Natalino

Puntata 2 – Il matrimonio di Giuseppe e Rymma

Il castello delle cerimonie dove si trova?

Il Castello, così chiamato per la sua sfarzosità, è in realtà un albergo, ovvero il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate (Napoli). Ecco subito sotto la mappa e come trovarlo.



