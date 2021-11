La tredicesima puntata della quinta stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 26 novembre 2021 in seconda serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata alla comunione di Martina. I genitori per la loro primogenita hanno immaginato il massimo dello sfarzo con un menu più che abbondante all’insegna del pesce fresco e dei frutti di mare, con tanti ospiti e invitati. Qui trovate la scheda del programma.

