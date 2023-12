Il castello delle cerimonie su Real Time: il matrimonio di Teresa e Federico

Seguici su Whatsapp - Telegram

La tredicesima puntata della settima stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 1 dicembre 2023 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata ai festeggiamenti per il matrimonio di Teresa e Federico.

Teresa è una ventisettenne di Salerno e ha conosciuto Federico nel bar in cui lui lavorava come barman. La scintilla non è scoccata subito ma in seguito lui l’ha corteggiata e hanno finito per sposarsi (in comune). Ora vorrebbero ribadire la festa con una sfarzosa cerimonia alla Sonrisa, con nove cantanti e un menu abbondantissimo.

Il castello delle cerimonie – Dove vederlo

