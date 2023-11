La nona puntata della settima stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 3 novembre 2023 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata ai festeggiamenti per il matrimonio di Carmela e Giuseppe.

Cristian è di Alba (Cuneo) dove svolge la sua professione di fabbro, ma le sue origini sono casertane e infatti tutta la sua famiglia è campana. Lui e Susanna stanno insieme da 17 anni e hanno già due figli, una delle quali vorrebbe cogliere l’occasione per festeggiare anche la sua prima comunione e quindi prenderanno due piccioni con una fava. Condizione imprescindibile: l’arrivo in elicottero al ritmo di Back in Black degli AC/DC.

