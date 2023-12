Il castello delle cerimonie su Real Time: il matrimonio di Rosa e Simone

Seguici su Whatsapp - Telegram

La quattordicesima puntata della settima stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 8 dicembre 2023 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata ai festeggiamenti per il matrimonio di Rosa e Simone.

Rosa è cresciuta a Boscotrecase e abita in Umbria ma è nativa di Pompei, e anche Simone è di origini partenopee anche se vive lontano. Lei lavorava per lui e si sono conosciuti nell’ambito dell’attività che svolgevano insieme. Per lei, lui ha trasgredito la sua regola più preziosa: separare vita privata e lavoro!

Il castello delle cerimonie – Dove vederlo

