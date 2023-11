L’undicesima puntata della settima stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 17 novembre 2023 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata ai festeggiamenti per il matrimonio di Marika e Matteo.

Marika è di San Giovanni, un rione di Napoli, ha 24 ani ed è in dolce attesa del secondo figlio da Matteo, con cui ha una relazione che dura da tantissimi anni. La coppia infatti ha già una figlia, Giovanna, e desidera un matrimonio molto sfarzoso, al punto che ha invitato addirittura dieci cantanti. naturalmente tutti di tradizione partenopea.

Il castello delle cerimonie – Dove vederlo

Qui trovate l’indice delle puntate e dove rivedere tutti gli episodi de Il castello delle cerimonie di questa stagione e delle precedenti. A questo link su Discoveryplus la puntata integrale.