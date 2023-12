Il castello delle cerimonie su Real Time: il matrimonio di Mariarca ed Eduardo

Seguici su Whatsapp - Telegram

La quindicesima puntata della settima stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 15 dicembre 2023 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata ai festeggiamenti per il matrimonio di Mariarca ed Eduardo.

Eduardo lavora al mercato ortofrutticolo di Nola ma è cantante di seconda professione, e svolge la sua attività principalmente alla Festa dei Gigli della Madonna dell’Arco; una tradizione molto importante per gli sposi che sono molto devoti e si sposeranno lì prima di recarsi alla Sonrisa per i festeggiamenti.

