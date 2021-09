La seconda puntata della quinta stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 10 settembre 2021 in seconda serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata al matrimonio di Maria e Pasquale, pronti a celebrare delle nozze in cui hanno chiesto di mangiare qualunque cosa, anche se Pasquale è reduce da un enorme dimagrimento che lo ha portato a perdere ben 53 chili. Qui trovate la scheda del programma.

Il castello delle cerimonie – Streaming

Qui trovate l’indice delle puntate in streaming e dove rivedere tutte le puntate de Il castello delle cerimonie di questa stagione e delle precedenti.