La quarta puntata della settima stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 29 settembre 2023 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata ai festeggiamenti per il matrimonio di Luca e Mario.

Luca e Mario sono due parrucchieri napoletani che si sono conosciuti al lavoro, e non immediatamente ma col tempo è sbocciato l’amore. Sono andati prima a convivere e poi si sono decisi al grande passo. Per le loro nozze hanno una serie di richieste molto particolari… e naturalmente a officiare ci sarà Donna Imma.

