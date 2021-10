L’ottava puntata della quinta stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 22 ottobre 2021 in seconda serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata al matrimonio di Greta e Giuseppe, una coppia che si è conosciuta a Darmstadt, in Germania, e che ha già due figli con lei incinta del terzo. E infatti non solo hanno deciso di celebrare le loro nozze al Castello ma anche di scoprire il sesso del nascituro durante la cerimonia. Qui trovate la scheda del programma.

Il castello delle cerimonie – Dove vederlo

