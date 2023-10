La sesta puntata della settima stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 13 ottobre 2023 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata ai festeggiamenti per il matrimonio di Federica e Leo.

Federica lavora al supermercato, mentre Leo ha un’attività di frutta e verdura a Cercola, in provincia di Napoli. Si sono conosciuti a scuola guida e si sono amati fin dal primo momento al punto che lui dopo poco si è tatuato sul petto il nome di lei. Ora vogliono coronare il loro amore con una grande festa in stile napoletano!

