L’ottava puntata della settima stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 27 ottobre 2023 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata ai festeggiamenti per il matrimonio di Carmela e Giuseppe.

Carmela ha 28 anni ed è stata a lungo corteggiata da Giuseppe che aveva alle spalle un matrimonio e due figli. La loro non è stata una storia facile ma alla fine il loro sogno d’amore si è concretizzata proprio alla Sonrisa, con delle vere e proprie nozze da favola e un ospite musicale di lusso, Rocco Sax.

