La nona puntata della sesta stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 28 ottobre 2022 in seconda serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata al matrimonio di Antonella e Nello.

I due protagonisti si sono conosciuti in palestra dove lei apprezzava moltissimo il fisico di lui, palestrato per l’appunto. La loro richiesta è di entrare coi fumogeni in stile stadio, e di partire da una selezione di pesce crudo per chiuder con la pasta e fagioli come piatto a sorpresa.

