La dodicesima puntata della quinta stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 19 novembre 2021 in seconda serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata al matrimonio di Antonella e Davide. Una coppia che si è incontrata e conosciuta in Germania dove lui era cuoco e lei cameriera, anche se all’inizio è stato un rapporto burrascoso al punto che lui l’aveva fatta licenziare…. ma poi è stato amore tra lui, napoletano, e lei, siciliana. Qui trovate la scheda del programma.

