L’undicesima puntata della quinta stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 12 novembre 2021 in seconda serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata al matrimonio di Anna e Domenico. Anna è una cantante lirica mentre Domenico ama la musica neomelodica, un intreccio musicale non facile da districare. Ma come sempre, La Sonrisa farà il miracolo utilizzando per l’occasione la grande sala Luigi XV. Qui trovate la scheda del programma.

