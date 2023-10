La settima puntata della settima stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 20 ottobre 2023 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata ai festeggiamenti per il il diciottesimo compleanno di Giuseppe D’Anna.

Giuseppe D’Anna è un tiktoker vulcanico, cui piace stare sempre al centro dell’attenzione, e infatti ha del richieste davvero particolari, che suscitano l’allarma di Matteo, il marito di Imma Polese. Desidera scendere da un elicottero, con un vulcano che erutta dai lati. E poi un menu faraonico.

Il castello delle cerimonie – Dove vederlo

