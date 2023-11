La decima puntata della settima stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 10 novembre 2023 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata ai festeggiamenti per il compleanno di Lidia De Maio.

Lidia è molto conosciuta perché lavora nel mondo dello spettacolo come il marito presentatore. È stata Miss Over anche se non vuole dire quanti anni compie (si limita a parlare di “anta”) e vanta un’incredibile somiglianza con l’attrice Sabrina Ferilli. È soprannominata La Miss, e chiaramente non arriverà a piedi, bensì in elicottero e poi in carrozza.

