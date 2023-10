La quinta puntata della settima stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 6 ottobre 2023 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata ai festeggiamenti per il battesimo di Carmela Leveque.

IL papà Ciro Leveque è un agente di commercio sposato con Giovanna. Carmela è la loro terza e ultimogenita e oltre a festeggiare il battesimo compie anche un anno, quindi doppia festa. Per la cerimonia Ciro ha in mente un party sfrenato e fuori dall’ordinario con un menu da matrimonio e addirittura una doppia torta nella sala reale.

