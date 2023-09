La seconda puntata della settima stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 15 settembre 2023 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata ai festeggiamenti per il cinquantesimo compleanno di Raffaele Di Ruocco.

Raffaele detto “Principe” è un noto parrucchiere di Sant’Antonio Abate (qui il suo negozio Segreto di Donna situato proprio nei pressi della Sonrisa). La festa vedrà anche l’incoronazione di Raffaele e una richiesta davvero particolare nel menu: per secondo, uccelli di cacciagione.

Il castello delle cerimonie – Dove vederlo

