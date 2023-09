La terza puntata della settima stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 22 settembre 2023 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata ai festeggiamenti per il diciottesimo compleanno di Teresa.

Teresa è una ragazza napoletana cresciuta con la sorella e la nonna che a detta sua “non mi nega niente”. Ciononostante per qualche motivo il rapporto tra di loro è conflittuale. Tersa si definisce nervosa e pazzerella e desidera una festa indimenticabile alla Sonrisa.

