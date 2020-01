Il Cantante Mascherato, ecco chi è Unicorno (foto)

Nella prima puntata del 10 gennaio 2020 de Il Cantante Mascherato, il programma di Raiuno condotto da Milly Carlucci, è stata svelata la prima identità delle otto che partecipano al programma e che sono segrete sia al pubblico che alla giuria, formata da Patty Pravo, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Francesco Facchinetti ed Ilenia Pastorelli.

L’eliminazione arriva dopo due manche e la votazione prima del pubblico tramite i social network e poi della giuria, che hanno salvato i concorrenti che sono così passati alla puntata successiva. Due concorrenti, invece, si sono affrontati alla sfida finale.

In questo caso, ad affrontarsi sono stati Unicorno e Mastino Napoletano. A perdere è stato Unicorno, che quindi ha dovuto togliere la maschera. Sotto di questa c’era Orietta Berti, nome girato molto sia prima della messa in onda del programma che durante, con alcuni giudici ipotizzare che fosse lei già ad inizio puntata. Orietta ha ammesso di aver fatto fatica ad esibirsi con la testa da unicorno, molto pesante, e di essere dispiaciuta di non potersi esibire con le altre canzoni che aveva preparato.