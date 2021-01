Nove nuove maschere, con altrettante identità sotto ad esse: il 29 gennaio 2021 parte la seconda edizione de Il Cantante Mascherato, il talent show/detection game di Raiuno condotto da Milly Carlucci che vede protagonisti nove personaggi dello spettacolo che, sotto degli appariscenti costumi, si esibiscono cercando di non far scoprire la propria identità alla giuria ed al pubblico.

Ovviamente, chi c’è sotto i nove personaggi è top secret, e sarà svelato nel corso delle cinque puntate previste quando, al termine del voto del pubblico, il meno votato sarà eliminato dal gioco e dovrà svelarsi. Ma quali sono le maschere di questa edizione? Scopriamolo, insieme a qualche indizio.

– Lupo: un personaggio tenace, leale, che ama stare in branco. Si sente fiero ed oroglioso di sé.

– Giraffa: un personaggio che è sempre stato se stesso, fin da piccolo. Innamorato dell’amore, quando ha sbagliato è perché l’ha voluto. Ha sempre desiderato vestirsi come si veste la Giraffa. E’ una regina.

– Orsetto: nel programma, è un peluches smarrito in cerca della sua proprietaria, Carolina. Orsetto odia le ingiustizie e non abbandona mai nessuno. E’ un mito che resiste nel tempo, ma sa essere anche irriverente.

– Tigre Azzurra: un personaggio forte, che però si sente solo dalla sua posizione di persona indipendente.

– Pecorella: un personaggio la cui carriera farebbe pensare tutt’altro che ad una pecora, ma in questo momento si sente smarrita in un mondo di predatori. Di solito molto seriosa, ora vuole essere più leggera.

– Gatto: il personaggio sotto questa maschera è diventato, nel corso della sua vita, solitario ed indipendente. Ha vissuto numerose avventure, ma ha anche un cuore ferito.

– Pappagallo: un personaggio che ama i colori, la verità ed essere libero. Ama la passione ed ha bisogno di sogni e progetti.

– Farfalla: il personaggio in questa maschera si è sentita bruco e poi crisalide. Per questo, ha scelto di essere farfalla. E’ consapevole di essere bella e che questo mette in soggezione gli altri, ma sa anche di essere molto più alla mano di quanto si pensi.

– Baby Alieno: un personaggio su cui non sono stati rilasciati indizi, anche se il fatto che provenga da un pianeta lontano potrebbe essere esso stesso un indizio.