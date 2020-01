Il Cantante Mascherato: chi è Mostro? (foto e video)

L’ultima puntata di stasera, 31 gennaio, de Il Cantante Mascherato, il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, ha visto l’eliminazione e il conseguente svelamento dell’identità di tutte le maschere rimaste in gioco, compresa quella di Mostro. Sono partite in otto, ma dopo tre smascheramenti sono rimaste solamente in cinque e sono state giudicate dalla giuria, formata da Patty Pravo, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Francesco Facchinetti ed Ilenia Pastorelli.

In questo caso, il Mostro, alla fine della terza puntata, è andato a ballottaggio con il Mastino Napoletano. Il televoto è rimasto aperto per tutta le settimana, ed ad inizio puntata è stato stabilito che avrebbe dovuto abbandonare il gioco e, quindi, svelare la sua identità, il Mostro.

Così, tra le grida del pubblico e le bodyguard che hanno cercato di proteggere durante le operazioni di preparazione allo svelamento, si è scoperto che sotto la maschera di c’era Fausto Leali, uno dei nomi più gettonati tra le ipotesi della giuria e del pubblico. Fausto ha ammesso di aver cantano con la sua voce, senza distorsioni, nelle prime due puntate, e poi di aver provato a cambiarla. Ha poi smentito Guillermo Mariotto sul fatto che non sappia cantare in inglese.