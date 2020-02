Il Cantante Mascherato: chi è Coniglio? (gallery)

La finale di stasera, 31 gennaio, de Il Cantante Mascherato 2020, il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, ha finalmente mostrato chi è Coniglio. L’ultima puntata ha visto infatti l’eliminazione – o la vittoria – e il conseguente svelamento dell’identità di tutte le maschere rimaste in gioco, compresa quella di Coniglio, che ha conquistato il pubblico aggiudicandosi inaspettatamente la prima posizione. Sono partite in otto, ma dopo svariati smascheramenti sono rimaste solo in due a giocarsi la vittoria. A giudicarle anche stasera è stata dapprima la giuria, formata da Patty Pravo, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Francesco Facchinetti ed Ilenia Pastorelli, poi il pubblico.

Coniglio, nel duello per la vittoria, si è scontrato con Leone, il superfavorito dell’edizione. A giudicare l’ultima sfida è stato solamente il pubblico da casa attraverso il televoto, ribaltando i pronostici. Le preferenze sono state infatti del 54% per Coniglio, contro il 46% per Leone.

Così, tra le grida del pubblico, si è scoperto che sotto la maschera di Coniglio c’era un Teo Mammucari, uno dei nomi più gettonati tra le ipotesi della giuria e del pubblico sin dalla prima puntata. Dopo l’esibizione di stasera quattro giurati su cinque avevano ipotizzato si trattasse proprio di lui.