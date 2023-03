Il Cantante Mascherato 2023: le maschere

Stasera, 18 marzo 2023, prenderà il via la quarta edizione de Il Cantante Mascherato, il talent show/detection game di Rai1 condotto da Milly Carlucci che vede protagonisti dodici personaggi dello spettacolo che, sotto appariscenti costumi, con voci alterate quando parlano, si esibiscono cercando di non far scoprire la propria identità alla giuria ed al pubblico.

Cinque investigatori d’eccezione cercheranno di scoprire chi si nasconde sotto le maschere, provando anche a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione: ai veterani della trasmissione Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si aggiungono le new entry Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone.

Insieme a loro ci sarà il pubblico, che, oltre a votare le esibizioni sui canali social della trasmissione, cercherà di indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi non solo sulla voce, ma anche su possibili indizi forniti dalle clip di presentazione dei protagonisti.

Scenderà in campo, poi, anche un pool investigativo popolare, con Sara Di Vaira, volto amatissimo dal pubblico, nelle vesti di “Capo investigatore”, che si avvarrà della collaborazione di Rossella Erra. L’edizione 2023, poi, presenta una novità assoluta: la presenza de “Il Cantante Mascherato per una notte”, una nuova maschera rappresentata da un Cuore che nasconderà un personaggio famoso, che sarà svelato la sera stessa.

Il Cantante Mascherato 2023: maschere

Le dodici spettacolari nuove maschere della quarta edizione sono: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colombi, Porcellino, Stella, Cigno, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo. Ognuna di loro cela un personaggio famoso, la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi: piume variopinte, paillettes scintillanti, abiti sontuosi e voluminosi rendono ognuna di queste maschere originale e straordinaria.

Per facilitare la loro identificazione, anche quest’anno i cantanti mascherati potranno rispondere in diretta alle domande degli investigatori: la loro voce sarà contraffatta, ma le pause, le frasi e le inflessioni saranno indizi utili a investigatori e pubblico per provare a indovinare.

Ricordiamo che Il Cantante Mascherato è visibile, durante la diretta televisiva, anche in streaming a questo link. La puntata e le singole esibizioni saranno poi visibili sul portale Raiplay, alla pagina dedicata al programma.