Il Cantante Mascherato 2022: Soleluna è Malgioglio (gallery)

Nella finale dell’1 aprile 2022 de Il Cantante Mascherato, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo potuto vedere anche lo smascheramento di Soleluna, una delle maschere di questa quinta edizione, dietro cui si nasconde un misterioso personaggio vip. Soleluna era proprio Cristiano Malgioglio, come ampiamente intuito dal pubblico fin dalla prima puntata.

Sebbene Milly Carlucci abbia fatto di tutto per depistare la giuria e gli spettatori, facendo intervenire Malgioglio anche senza maschera in un “confronto” prima con Massimo Lopez, poi con Lopez e Max Giusti e cercando di convincere tutti che si potesse trattare di un imitatore e non del vero Malgioglio, l’identità della maschera era chiarissima. Impossibile non riconoscere un personaggio così originale!

A seguire, il video e le foto dello svelamento di Soleluna di stasera, 1 aprile 2022, a Il Cantante Mascherato.