Il Cantante Mascherato 2022: quante puntate sono?

Questa sera, 11 febbraio 2022, prenderà il via su Rai1 Il Cantante Mascherato 3, terza edizione dello show condotto da Milly Carlucci che vede protagonisti dodici personaggi dello spettacolo che, sotto appariscenti costumi, con voci alterate quando parlano, si esibiscono cercando di non far scoprire la propria identità alla giuria ed al pubblico (qui potete scoprire tutte le maschere).

La giuria – formata da Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e la new entry Arisa e il pubblico da casa, potranno tentare di indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi non solo sulla voce del cantante, ma anche sugli indizi forniti dalle clip di presentazione dei protagonisti.

Il Cantante Mascherato 2022: puntate

Oltre che un numero di maschere aumentato da 9 a 12, Il Cantante Mascherato 2022 si è allungato: le puntata quest’anno saranno sei, contro le cinque puntate dello scorso anno. Al termine di ogni puntata, uno dei concorrenti dovrà togliere la maschera, svelandosi e uscendo dal gioco. A partire dalla seconda puntata gli smascheramenti saranno due.

Ricordiamo che Il Cantante Mascherato è visibile, durante la diretta televisiva, anche in streaming a questo link. La puntata e le singole esibizioni saranno poi visibili sul portale Raiplay, alla pagina dedicata al programma.