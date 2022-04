Il Cantante Mascherato 2022: Pulcino è Banfi (gallery)

Nella puntata finale dell’1 aprile 2022 de Il Cantante Mascherato, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo potuto vedere lo svelamento di Pulcino, una delle dodici maschere di questa quinta edizione, dietro cui si nascondono alcuni personaggi vip. Pulcino era Lino Banfi con la figlia Rosanna Banfi. Questa maschera si è classificata al secondo posto.

Pulcino è entrato in gara solamente la scorsa settimana. La produzione ha fatto uno “scherzo” mettendo Banfi e la figlia – alcuni dei nomi ipotizzati per Lumaca – in una nuova maschera, per confondere la giuria, anche se in realtà ha finito per rendere tutto più palese.

A seguire, il video e le foto dello smascheramento di Pulcino di stasera, 1 aprile 2022, a Il Cantante Mascherato.

