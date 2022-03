Il Cantante Mascherato 2022: Pinguino è Edoardo Vianello (gallery)

Nella terza puntata del 4 marzo 2022 de Il Cantante Mascherato, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo potuto vedere anche lo smascheramento di Pinguino, una delle dodici maschere di questa quinta edizione, dietro cui si nasconde un misterioso personaggio vip. Si tratta di Edoardo Vianello, celebre cantante del passato, che nella prima parte era apparso anche in carne e ossa, senza maschera, per un duetto.

Pinguino era allo spareggio contro Drago, ma, pur non avendo perso, ha deciso di ritirarsi ugualmente come “contenuto della maschera”. La maschera però continuerà con al suo interno un nuovo vip. Un regolamento un po’ “alla buona”, visto che con questa modifica di fatto non è stato eliminato nessuno.

A seguire, il video e le foto dello smascheramento di Pinguino di stasera, 4 marzo 2022, a Il Cantante Mascherato.