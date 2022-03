Il Cantante Mascherato 2022, perché non c’è Arisa?

Chi sta seguendo la seconda puntata dell’11 marzo 2022 de Il Cantante Mascherato su Raiuno, avrà notato che in giuria manca Arisa, nuova presenza nel cast del programma condotto da Milly Carlucci nella terza edizione.

Perché Arisa non è a Il Cantante Mascherato? Nessun problema legato al Covid-19 per la cantante: semplicemente, si trova a Pechino, dal momento che il brano da lei cantato “Fino all’alba” è stato scelto tramite un sondaggio lanciato durante il Festival di Sanremo 2022 come brano ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La cantante è stata quindi invitata a Pechino per cantare il brano: al suo posto, in giuria, Iva Zanicchi, che tre settimane fa aveva già sostituito Francesco Facchinetti.