Il Cantante Mascherato 2022: Pastore Maremmano è Riccardo Fogli (gallery)

La quarta puntata dell’11 marzo 2022 de Il Cantante Mascherato, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, ci ha mostrato lo smascheramento di Pastore Maremmano, una delle dodici maschere di questa quinta edizione, dietro cui si nascondeva un misterioso personaggio vip.

Si trattava di Riccardo Fogli, come ipotizzato dalla giuria e dal pubblico sui social già alla prima puntata. Un’ipotesi che, con il passare delle puntate, si era trasformata in certezza, vista la voce inconfondibile del cantante e i tanti indizi che portavano a lui.

Pastore Maremmano, che stasera si è esibito in un mix di Regina di Cuori dei Litfiba e Storie di tutti i giorni, era finito allo spareggio contro la maschera di Drago, che ha invece vinto lo spareggio e quindi, per il momento, non sarà svelato.

A seguire, il video e le foto dello svelamento di Pastore Maremmano di stasera, 11 marzo 2022, a Il Cantante Mascherato.