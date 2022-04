Il Cantante Mascherato 2022: Lumaca è Magalli (gallery)

La finale dell’1 aprile 2022 de Il Cantante Mascherato, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, ha mostrato finalmente lo smascheramento di Lumaca, una delle maschere di questa quinta edizione, dietro cui si nascondono alcuni personaggi vip. Lumaca era, come ipotizzato in parte dalla giuria, Giancarlo Magalli con la figlia Michela Magalli.

Il nome di Magalli era stato fatto già alla prima puntata, ma il problema era stato accostarlo ad altri personaggi. Quando alla giuria è venuto in mente che la figlia Michela canta molto bene, il suo nome è stato portato avanti nelle varie puntate, anche se in molti erano convinti che dentro Lumaca le persone fossero almeno 3. Invece erano 2 che si sapevano camuffare bene…

A seguire, il video e le foto dello svelamento di Lumaca di stasera, 1 aprile 2022, a Il Cantante Mascherato.