Il Cantante Mascherato 2022: Gatta è Eleonora Giorgi (gallery)

Nella sesta puntata del 25 marzo 2022 de Il Cantante Mascherato, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo potuto vedere anche lo svelamento di Gatta, una maschera durata…come un gatto in tangenziale. Si trattava di Eleonora Giorgi, entrata in gioco solamente in questa puntata e subito eliminata durante lo spareggio.

Gatta/Eleonora Giorgi si giocava lo spareggio contro Lumaca e Pulcino, la prima maschera in gioco dall’inizio dell’edizione, la seconda invece, proprio come Gatta, apparsa stasera. Sia Lumaca che Pulcino, però, contengono più personaggi e sono quindi più difficili da individuare e più interessanti al fine della gara.

A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celasse sotto il costume, è stata la giuria formata da Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato dalla ballerina Sara Di Vaira. Caterina Balivo e Sara Di Vaira hanno subito individuato la Giorgi sotto la maschera!

A seguire, il video e le foto dello svelamento di Gatta di stasera, 25 marzo 2022, a Il Cantante Mascherato.